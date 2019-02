Calcio: le interviste dopo Monza-Imolese di Coppa Italia

Mister Brocchi e i giocatori Scaglia e Lora commentano la vittoria sull'Imolese che ha portato il Monza in semifinale di Coppa Italia di Serie C. «Il mister deve spostarmi in attacco? No, se no non segno», spiega sorridente l'autore dell'1-0.