Calcio, il Monza batte l’Alessandria: il commento di mister Brocchi

«Siamo solo all’inizio, ma sono soddisfatto del lavoro svolto». Lo ha detto l’allenatore dell’Ac Monza, Cristian Brocchi, al termine del match di Coppa Italia contro l’Alessandria, battuta per 2-0. E sulla prossima sfida sempre in Coppa Italia contro il Benevento dice: «Un match affascinante, affronteremo una squadra costruita per andare in Serie A».