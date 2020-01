Calcio, il dopo partita di Pro Vercelli-Monza: parla mister Brocchi

Il Monza vola a +15 sulla seconda in classifica, ma sul campo della Pro Vercelli non è stata una passeggiata. Ne parla mister Cristian Brocchi nel dopo partita. Svelando qual è la cosa più importante per quest'anno. LEGGI anche la cronaca della partita (VAI)