Calcio: Galliani sul futuro del Monza nel segno della storia (nuova maglia e col sogno alla Athletic Bilbao)

L’invito dei Rotary Club del gruppo Brianza e di Soroptimist Monza lunedì sera ha permesso ad Adriano Galliani, a qualche mese dal suo ritorno in città dopo aver acquistato la squadra di calcio insieme a Silvio Berlusconi e Fininvest, di incontrare di nuovo, come lui stesso ha avuto modo di dire, «amici che non vedevo da 40 o 50 anni ed è un’emozione vera». E di tracciare le linee guida per il futuro, nel segno della storia: a partire da una nuova maglia (disegnata da Gianluigi Brugola e col simbolo dell’autodromo sul colletto) nel sogno della filosofia dell’Athletic Bilbao. Il tutto mentre la squadra pareggiava a Pordenone, con un rigore sbagliato e commentato in diretta.