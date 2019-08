Calcio, esordio in campionato per il Monza: primo match contro la Pro Patria, parla mister Brocchi

Dopo un’estate di accurata preparazione, tanto in campo quanto sul mercato per trovare i profili giusti che potessero integrarsi alla rosa costruita lo scorso gennaio, il Monza è pronto a giocare la prima partita di un campionato con grandissime attese. La società ha messo a disposizione di Cristian Brocchi un gruppo dall’elevato potenziale, con ambizioni di pronta Serie B. Il primo passo, il primo ostacolo da saltare, è la Pro Patria. Si gioca domenica 25 agosto alle 17.30 allo Speroni di Busto Arsizio. Brocchi avrà l’imbarazzo della scelta nello schierare il primo undici titolare del campionato, ma è molto probabile che decida di affidarsi ad una formazione molto simile a quella di Coppa Italia e dunque Lamanna in porta, Lepore, Bellusci, Scaglia e uno tra Sampirisi e Anastasio in difesa, Armellino, Rigoni e Iocolano a centrocampo con Fossati e D’Errico ad insidiare il posto da titolari, Chiricò dietro le punte e Finotto-Brighenti come tandem avanzato.