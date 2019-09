Calcio, c'è Monza-Pro Vercelli allo stadio Brianteo: parla mister Brocchi

Mister Cristian Brocchi presenta Monza-Pro Vercelli in programma sabato 14 settembre alle 20.45 al Brianteo. Una sfida al vertice: «Dobbiamo essere umili e con i piedi per terra, è bello che ci sia entusiasmo ma il campionato è lungo». La Pro Vercelli? «È una squadra tosta, in un buon momento: dobbiamo far trovare una squadra con altrettanta voglia di vincere». Su www.ilcittadinomb.it gli aggiornamenti in tempo reale del risultato.

Diego Marturano

Altri articoli