Calcio, Brocchi dopo Monza-Giana: «Partire forte e non abbassare la guardia»

Non ci sono partite facili, neppure dopo una vittoria netta perché «ho visto imperfezioni, non bisogna mai abbassare la guardia». Così mister Cristian Brocchi nel dopo partita di Monza-Giana Erminio (3-0), testa-coda del girone A di Serie C. LEGGI la cronaca della partita e GUARDA le foto (VAI)

Diego Marturano

