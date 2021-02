Balotelli si diverte: quasi gol nella finestra (aperta) di Monzello

Quasi gol per Mario Balotelli. La porta questa volta era in realtà una finestra al centro sportivo Monzello e l’attaccante del Monza l’ha mancata di poco, calciando dal campo. Il tutto sotto la telecamera divertita del cellulare di un compagno di squadra per far finire il filmato su Instagram (@mb459).

Balotelli è tornato al calcio giocato nella trasferta di Vicenza, convocato e schierato nel secondo tempo dopo un periodo di stop per infortunio.

Chiara Pederzoli

Altri articoli