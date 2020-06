Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Arcore allagata: il centro sott'acqua lunedì 8 giugno 2020

Arcore allagata: il centro sott'acqua lunedì 8 giugno 2020. Breve dichiarazione dell'assessore Nicola Sullo. Le immagini si riferiscono, nell’ordine, a via Edison/piazza Pertini, via Umberto I, al parcheggio interrato tra via Umberto I e piazza della Chiesa (immagini di Valeria Pinoia) LEGGI la notizia (VAI)