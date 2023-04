Video Superlega: Trento in semifinale, Galassi sul ko del Vero Volley

Il Vero Volley non riesce a portare a gara-5 la serie dei quarti di Superlega e con un 3-0 all’Arena di Monza in semifinale scudetto ci va l’Itas Trentino dell’MVP Michieletto (parziali: 22-25, 20-25, 19-25). “Rammarico molto, ma dobbiamo pensare a finire la stagione e a lavorare in palestra per centrare l’obiettivo dell’Europa“, ha commentato il centrale Gianluca Galassi al CittadinoMb.

Superlega: Galassi sul ko del Vero Volley e sui prossimi playoff per il quinto posto

Per Monza la stagione non è finita: dal 16 aprile partono i Playoff 5° posto per un posto in CEV Challenge Cup della prossima stagione.