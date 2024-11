Video Volley serie A1, Vero sconfitta da Conegliano: parla Anna Danesi

Anna Danesi ha parlato dopo la sconfitta per 0-3 subita al Forum di Assago dalla Numia Vero Volley Milano con la Prosecco Doc Imoco Conegliano nel campionato di serie A1 femminile. Per il Consorzio, e per il volley femminile, comunque nuovo record di pubblico con 12.626 spettatori.

“Nella notte delle stelle non riesce a brillare la Numia Vero Volley Milano – ha scritto la società commentando la partita – . Non sono bastate le quasi 13mila persone presenti – record assoluto di spettatori ad una partita di Serie A1 femminile – per spingere alla vittoria la prima squadra femminile del Consorzio contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano che ha avuto la meglio sulle meneghine (20-25; 18-25; 15-25) nella nona giornata di andata della Regular Season. Le padrone di casa sono rimaste in partita per i primi due set, cedendo il passo nel terzo parziale. MVP del match il bronzo olimpico Gabi, mentre per Milano top scorer Paola Egonu, a segno con 15 palloni a terra. Quello andato in scena all’Unipol Forum di Assago è stato tuttavia un evento a 360° che ha coinvolto tutto il pubblico, sul campo e fuori”.

Volley serie A1, Vero sconfitta: “Anche nostro demerito”

Al termine della partita la centrale del Vero Volley Anna Danesi ha detto che “in questo momento Conegliano ha dimostrato di essere a un livello superiore al nostro, ma non mi sento di dare solo meriti a loro. È vero, sono una squadra fortissima, ma noi non abbiamo fatto niente per contrastarli e penso che sia molto anche il nostro demerito. Abbiamo battuto con poca efficienza, loro hanno ricevuto molto bene e hanno potuto fare quello che volevano in attacco. Noi, al contrario, non siamo riuscite a fare quasi nulla. Non è un periodo semplice, ma non può essere una scusa. Questa gara ci dà modo di capire che quello che stiamo facendo non basta e che dobbiamo lavorare ancora di più”.