Video Seregno: la festa del salto con l’asta alla Porada

Scommessa vinta per la Atletica 5 Cerchi Seregno che nel pomeriggio di sabato ha organizzato una convention di salto con l’asta nel parco della Porada, un torneo ufficiale sotto gli occhi incuriositi dei tanti seregnesi a passeggio tra gli stand del Seregno Sound Festival. L’evento era di sicuro spessore sportivo con la partecipazione di atleti di livello nazionale fino alla categoria Seniores, ma il successo non era per niente scontato in un pomeriggio di fine luglio. Le interviste ad Andrea Berti (5 Cerchi), Stefania Tagliabue (Fidal Lombardia), Potito Gilberti (Fidal Milano), Paolo Cazzaniga (assessore allo Sport).