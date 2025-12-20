Video Paderno Dugnano, Sioli riceve la Calderina d’Oro e sogna le Olimpiadi 2028

Il 2025 di Matteo Sioli si conclude al Metropolis di Paderno, con la consegna della Calderina d’Oro, il premio cittadino riservato ai concittadini meritevoli. Il riconoscimento arriva al termine di un anno che ha visto il giovane altista padernese balzare con forza agli onori internazionali con il bronzo agli Europei indoor e con la partecipazione al suo primo Mondiale. Ringraziando il sindaco Varisco per l’onorificenza cittadina e con gli occhi fissi verso le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, dove per il salto in alto andranno solo due azzurri.