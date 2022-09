Video Ritmica, intervista a Maccarani dopo i Mondiali: “Servono impianti semplici ma adatti”

Emanuela Maccarani, commissario tecnico della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, è desiana d’adozione per motivi di strutture di allenamento. Torna dai Mondiali di Sofia con una campionessa del mondo, Sofia Raffaeli. Per la prima volta una italiana ha vinto il titolo per il concorso completo all-around, entrando nella storia dello sport azzurro a soli 18 anni. E guadagnandosi il pass olimpico per Parigi 2024. Passaggio questo, che non è riuscito ancora alla squadra azzurra che si allena al centro federale di Desio che ora dovrà centrare la qualificazione in una delle prossime occasioni.

Ritmica, intervista a Maccarani: l’auspicio di nuovi impianti sportivi

La vittoria individuale dà lo spunto a Maccarani per una analisi per il rilancio dello sport. In favore di nuovi impianti che siano adatti per altezze, attrezzature e manutenzione a un’altra disciplina tra le tante eccellenze sportive nazionali.