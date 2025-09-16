Video Paderno Dugnano: la Festa dello sport nel nome di Sioli e dei giovani talenti

A Paderno Dugnano una Festa dello Sport nel nome di Matteo Sioli, il saltatore in alto scuola EuroAtletica 2002 che ai Mondiali di Tokyo è approdato alle finali. In attesa della conclusione dei campionati iridati, centinaia di ragazzi dei gruppi sportivi della città hanno preso parte alla annuale passerella dei gruppi associazionistici con il sindaco Anna Varisco e con l’assessore Paola Perrino che proprio quest’anno hanno inaugurato i riconoscimenti “Sport oltre il Talento”. Nuovo premio per gli sportivi padernesi che si sono distinti, come ad esempio Serena Rebosio nuova record woman giovanile di apnea endurance 8×50 metri.