Video Senago premia Chiara Rota che salvò il cane e il proprietario caduti in un canale

Salta l’inaugurazione del parco Giulia e Thiago per motivi di allerta meteo, ma la commozione non è mancata a Senago nella serata di premiazione delle eccellenze cittadine sul palco di piazza Garibaldi. A cominciare dalla pergamena consegnata dal sindaco Magda Beretta e dalla giunta a Chiara Rota, personal trainer che nello scorso inverno insieme al suo amico Alessio non esitò un attimo nel buttarsi nelle acque del canale scolmatore tra Palazzolo e Senago, per salvare la vita di un cane e del suo proprietario che si era tuffato per salvarlo. Oggi Alessio non c’è più venuto a mancare pochi mesi dopo questo atto di eroismo adamantino, ma il pensiero di tutti sabato sera è andato a lui in mezzo alle lacrime dei parenti che non sono potuti mancare alla cerimonia.