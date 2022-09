Video Yuri Romanò, da Paderno Dugnano al tetto del Mondo con l’Italvolley

Yuri Romanò da Paderno Dugnano sta metabolizzando il trionfo di Katovìce che ha riportato il titolo mondiale del volley in Italia dopo 24 anni. Romanò (già campione d’Europa) è un nuovo acquisto della You Energy di Piacenza, dove arriva dopo una stagione in Superlega giocata non da titolare a Milano. E adesso anche campione del mondo per constatare che “ora il suo destino sportivo è nelle sue mani“. Più approfondita è la riflessione sul futuro, che già l’estate prossima lo condurrà agli Europei che si giocheranno in casa. E sul Nord Milano che è sempre casa sua, vicino alla metropoli ma anche rifugio familiare e domestico, un bel posto dove tornare dopo i successi in giro per il mondo. Il ciclo è appena iniziato e Romanò ne fa parte insieme agli altri campioni dell’ItalVolley.