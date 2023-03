Video Settimana del cervello, a Desio si è parlato di ansia

Una serata di psicologia e igiene mentale direttamente nella biblioteca comunale. E la città di Desio ha risposto in pieno, all’invito fatto dagli assessori Fabio Sclapari e Samantha Baldo in occasione della Settimana del Cervello. Era piena in ogni ordine di posti a sedere, la sala della bibliteca di via Cavalierti di Vittorio Veneto per la conferenza delle dottoresse Gatti e Brenna che hanno approfondito cause, origine e possibile contrasto delle sindromi ansiose, che in questa fase di difficoltà sociale e dubbi sul futuro interessano sempre più persone. Con particolare incidenza sui giovani, che erano presenti in maniera significativa e sono stanti i protagonisti diretti di domande rivolte alle due specialiste.