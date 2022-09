Video Senago: il sindaco Beretta nella delegazione Aces Europe per scegliere la Città europea dello sport

Il sindaco di Senago Magda Beretta e l’assessore regionale del Piemonte Fabrizio Ricca erano gli unici due italiani componenti della delegazione di Aces Europe, che nel mese di agosto ha visitato la città metropolitana di Sakarya in Turchia candidata come città europea dello sport per il 2023. L’associazione no profit con sede a Bruxelles, consegna il premio di European Capital of Sport dal 2001 e il sindaco Beretta è stata selezionata in qualità di rappresentante della categoria “Town”, in rappresentanza degli amministratori di città sotto i 25mila abitanti, per valutare impianti sportivi e dotazioni della città metropolitana di Sakarya, denominazione amministrativa che ha preso il posto della provincia, posizionata sulle coste del Mar Nero. Il gruppo della giuria, composta anche da un euro parlamentare dell’Azerbaijan e dal presidente, l’italiano Vincenzo Luppatelli e il vice presidente di Aces Europe, lo spagnolo Hugo Alonso, nei giorni subito dopo il ferragosto ha raggiunto l’area metropolitana che conta circa un milione di abitanti. La commissione ha visionato gli impianti sportivi, arene, palazzetti, palestre. Dopo una verifica, il gruppo giudicante ha prodotto la relazione finale e la decisione sarà comunicata al parlamento europeo di Bruxelles il 5 dicembre.