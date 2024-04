Video Digitalizzazione: Lombardia avanti, problemi nel ripristino strade

Infratel Italia è la società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministero dello sviluppo economico che sta seguendo la digitalizzazione in tutto il paese, compreso lo sviluppo delle politiche del Pnrr. Proprio i responsabili della società in house del ministero ha fatto tappa a Palazzo Lombardia per incontrare il presidente Attilio Fontana in un convegno nel quale sono stati esposti tutti i risultati che per il territorio lombardo sono di tutto rispetto anche in confronto con il resto d’Europa. Rimangono i nodi dei ripristini infrastrutturali e degli enti locali, come sottolineato dal presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio nel suo intervento.