Video Paderno Dugnano: la seduta per riaprire la variante del Pgt va deserta

Alla seduta del consiglio comunale sul Pgt di Paderno Dugnano non si è presentato nessuno: mercoledì sera in prima convocazione non c’era il sindaco, non c’era il presidente del consiglio nè il segretario generale nè il vice segretario generale. E di conseguenza, la minoranza ha fatto mancare la sua presenza al momento dell’appello. Il 13 dicembre la seduta che avrebbe dovuto riaprire la variante del Pgt per correggere gli errori riscontrati nel primo documento approvato, è stata presieduta dal comandante della Polizia locale, Lucio Dioguardi che ha fatto l’appello e in un’aula totalmente vuota, ha chiuso la seduta. Per la prima volta nella storia contemporanea della città di Paderno Dugnano, un rappresentante delle forze dell’ordine ha presieduto una seduta consiliare, in veste di vice del segretario vicario.

In uno scenario per molti versi surreale, è stata fatta la chiamata dei consiglieri e non essendoci il numero legale la convocazione è stata aggiornata al giorno seguente, giovedì 14 dicembre quando la ri-apertura e ri-discussione del documento di governo del territorio sono rittornate all’ordine del giorno. Il commento di Bogani (Lega).