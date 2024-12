Video Paderno “città spugna”: il piano europeo per ridurre le temperature sul terreno

Il Progetto Award a Paderno Dugnano non si esaurirà con la creazione dell’area alberata di via Serra. La prossima estate, a lavoro ultimato definitivamente, sono in programma sopralluoghi con le scolaresche munite di rilevatori di temperature per constatare sul campo la differenza termica tra asfalti e terreni trattati. Questa è una delle importanti informazioni portate dagli incaricati di Città Metropolitana e dal consigliere con deleghe all’Ambiente Paolo Festa e dagli altri relatori ed esperti che hanno preso parte alla presentazione della fase finale del progetto, davanti a una platea attenta di ragazzi, che saranno i padernesi del futuro che useranno il parcheggio trasformato in un bosco urbano alimentato con acque di recupero. Il Comune di Paderno Dugnano è stato selezionato per essere uno dei quattro “demo-case” nell’ambito del progetto europeo Award, acronimo per “Alternative Water Resources and Deliberation processes to renew water supply strategic planning”, finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Horizon Europe. Il progetto, che punta a innovare i sistemi di gestione delle risorse idriche alternative sostenibili e affidabili per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, per il Nord Milano ha visto il coinvolgimento di Paderno e di Solaro.