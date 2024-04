Video Cos’è la “Città spugna” per la gestione delle acque piovane

Il Progetto “Città spugna” finanziato con fondi Pnrr che riguarda la gestione delle acque piovane sul territorio di Città Metropolitana, è stato presentato anche a Paderno Dugnano dai tecnici di Città Metropolitana, Cap Holding e dalla consigliera con delega a Infrastrutture e Metrotranvie, Daniela Caputo. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione idro-geologica in un territorio come questo fortemente urbanizzato e popolato.

Il piano di intervento per quanto riguarda la città di Paderno Dugnano è in piena attuazione al centro sportivo di via Toti e si concretizza nella eliminazione della grande area parcheggio asfaltata, posta tra lo stadio e la nuova sede della Protezione civile. L’area di sosta ad uso del polo sportivo cittadino sarà trasferita in area più vicina a via Serra, ridotta di dimensioni, mentre l’ex parcheggio diventerà un sito piantumato e ad alto quoziente di permeabilità del terreno. Quello che diventerà il terreno di via Serra è già visibile in linea di massima, con il cantiere in pieno svolgimento e con le ruspe in azione: l’intervento dovrebbe essere concluso entro l’estate.