Video Monza: presidio ambientalista per difendere il bosco del Polo

I comitati ambientalisti di Monza e del territorio si sono dati appuntamento sabato 20 settembre, in mattinata, davanti alla sede della Provincia a Monza. Una manifestazione per ribadire la ferma obiezione al progetto di taglio del bosco spontaneo cresciuto alle spalle del Polo istituzionale, destinato ad essere abbattuto per fare spazio al nuovo studentato proposto dall’Agenzia del demanio con l’università Bicocca, insieme all’amministrazione comunale e alla Regione.

Si tratta di una superficie di 25.000 metri quadrati, cresciuta spontaneamente negli anni. In questi mesi i comitati ambientalisti insieme a Legambiente hanno raccolto online 30.000 firme per dire no all’abbattimento del bosco del Polo istituzionale.