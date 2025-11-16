Video Monza, la Festa del Cinema scopre una star a Bovisio: l’artigiano Carlo Mariani

La Festa del Cinema di Monza sarà ricordata anche per una opera di Carlo Mariani, l’artigiano di Bovisio Masciago che ha creato il premio di questa prima edizione, riservato alle dive che sono sfilate sul palco del Teatrino della Villa Reale. Ornella Muti e Maria de Medeiros (la Fabienne di Pupl Fiction) sono tornate a casa con la stella scolpita e intagliata da Mariani, che da sempre nella sua bottega di via Marconi 42 alterna mobili su misura con veri piccoli gioielli di intarsio, come orologi e riproduzioni di pezzi storici dei grandi maestri. Alternando lavoro e hobby visto che il legno è la sua vera passione. La stella di Mariani è la realizzazione di uno schizzetto degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini. E in attesa della prossima edizione della Festa del cinema, Mariani ha aperto le porte della sua bottega che nei decenni ha visto le commissioni per tante opere prestigiose e per famiglie e nomi illustri, italiani e stranieri.