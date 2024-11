Video Mediazione civile e animali: quando i cani sono i protagonisti

Come gestire dal punto di vista legale, le controversie sorte per i comportamenti degli amici cani in ambito domestico e urbano. Se ne è parlato alla Camera di commercio di Monza, alla presenza di mediatori civili e commerciali e di un gruppo selezionato di avvocati, che hanno proposto qualche esempio delle proprie rispettive casistiche legali. E non solo per disturbi alla quiete pubblica, ma anche per casi di separazioni matrimoniali dove il cane viene investito di una grossa carica affettiva, e per questo motivo deve assolutamente essere trattato come soggetto e non come oggetto.

Nella discussione, il ruolo più interessante e divulgativo dal punto di vista sociale lo ha avuto l’intervento della educatrice cinofila Anpec Valeria Mascheroni.