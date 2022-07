Video Laboratorio di ciclismo all’oratorio di Albiate

L’oratorio di Albiate è uno dei più grandi d’Italia, 14mila metri quadri di estensione. E proprio l’oratorio Pio VI è uno degli scenari perfetti per il corso di ciclismo per ragazzi, che è in pieno svolgimento in queste settimane estive. Il laboratorio di ciclismo proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato brianzolo vede coinvolte le strutture di Carate Brianza, Albiate, Bareggia di Macherio e Monza San Gerardo. Per avvicinare i più giovani alla passione per la due ruote, come sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Albiate, Gabriel Usai, che è anche volontario in oratorio.