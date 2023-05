Video Grande festa a Giussano per il mezzo secolo del Comitato Laghetto

Grande festa domenica 28 maggio a Giussano, in zona laghetto, per i 50 anni dalla consacrazione della chiesa di San Francesco e per i 50 anni del Comitato Laghetto. La tradizionale “Festa di maggio”, partita ufficialmente la domenica precedente con la suggestiva sfida del Palo della Cuccagna, vinta dal gruppo degli Alpini, si è chiusa con una giornata ricca di iniziative. Evento clou dei festeggiamenti la cerimonia dell’annullo postale per 50 anni dalla fondazione dell’associazione locale. Una traccia indelebile dell’operato del Comitato Laghetto, che verrà poi consegnata al museo storico della filateria di Roma.

Sul palco, dopo una piccola esibizione dei bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Luigi Proserpio e il lancio dei palloncini, sono intervenuti l’assessore Felice Pozzi, il sindaco Marco Citterio, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il presidente del Comitato Laghetto Gian Mario Galbiati e il parroco Don Sergio Stevan.

Presenti anche le assessore Sara Citterio e Paola Ceppi, la consigliera comunale Sabrina Costanzo, la segretaria dell’associazione e i ragazzi Sara e Japoco che si sono occupati della realizzazione del nuovo sito del Comitato Laghetto. Sul palco il sindaco Citterio ha ringraziato tutti i volontari per la vivacità con cui rendono viva una delle zone più belle della città, ricordando le opere realizzate nella zona, e in via di realizzazione, grazie anche al connubio vincente comune-Regione. Tante le associazioni presenti, come Avis Giussano, con il suo gazebo con materiale informativo. Ad animare la giornata anche il mercatino degli hobbisti, in collaborazione con la Pro loco locale, e tante attività didattiche e iniziative dedicate ai più piccoli, organizzate grazie alla collaborazione con diverse realtà locali.