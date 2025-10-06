Video Flottilla: il collegamento dei giovani Dem di Paderno Dugnano con i primi rilasciati

L’appuntamento padernese con il consigliere regionale Paolo Romano della flottilla è solo rinviato. La serata in video collegamento organizzata dai Giovani Dem del Nord Milano e Pd a Paderno Dugnano per forza di cose non ha potuto avere luogo perchè Romano e altri arrestati della Flottilla sono stati liberati solo qualche ora dopo l’appuntamento. Ma l’occasione per il gruppo di militanti del centrosinistra è servita comunque per interloquire con i primi ad essere stati liberati e per dibattere sul tema della missione nelle acque del Mediterraneo. Con la partecipazione della giornalista Mara Gobbi, la consigliera di Città Metropolitana Daniela Caputo, con la vice sindaca di Paderno Antonella Caniato e tanti cittadini provenienti anche da altri centri della zona. Molto toccanti le immagini dei messaggi-testamento dei partecipanti, registrati prima di partire da parte dei partecipanti in caso di non ritorno a casa o di fermo prolungato da parte delle autorità israeliane.