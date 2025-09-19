Video Europei di baseball tolti a Senago: il sindaco spiega cos’è successo

I campionati europei di baseball non si disputeranno a Senago. L’avventura europea di Senago si chiude ancora prima di cominciare, con il No della federazione che è arrivato dopo l’ultimo sopralluogo al campo di via per Cesate che avrebbe dovuto dare l’omologa e quindi il nulla osta a Italia, Lituania, Grecia e Svizzera per giocarsi le rispettive chance europee. Il sindaco Magda Beretta si dice sotto shock e annuncia di avere già mosso i propri rappresentanti legali per adire per danno d’immagine.