Video Casa in ordine con il decluttering, due incontri in biblioteca a Muggiò

Decluttering in inglese suona come “togliere ciò che ingombra”, è l’arte di ordinare la casa, ottimizzando in maniera quasi filosofica gli spazi ed eliminando dalla propria vita tutta quella paccottiglia comprata, accomulata ma che non serve più. Se non ad accumulare polvere e a non far trovare subito l’essenziale, quello che davvero serve in casa. L’origine di questa tecnica che oggi vanta esperti e guru in tutto il mondo, affonda le sue radici nel nel feng-shui la filosofia cinese dello yin e yang. La biblioteca di Muggiò organizza due incontri con ingresso libero, con i quali insegnare ai cittadini e alle famiglie questa filosofia di vita, per “alleggerire la propria casa” allo scopo di ritrovare benessere e serenità grazie a poche mosse intelligenti. Le date in programma presso la biblioteca civica di piazza Garibaldi 20 sono quelle di sabato 25 febbraio e sabato 11 marzo con inizio alle 14.30. Ne abbiamo parlato con l’artefice di questa iniziativa molto originale per la Brianza, il direttore della biblioteca muggiorese Lorenzo Messaggi. Ingresso libero senza bisogno di prenotazione.