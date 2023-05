Video Cammino Montiano: il 26 maggio la festa per le studentesse creatrici del nuovo logo

Tutto è pronto per la prima uscita pubblica del logo ufficiale del Cammino Montiano, il grande evento di fede che nel 2025 celebrerà i 200 anni della nascita del beato Luigi Monti e che vedrà migliaia di fedeli arrivare in Brianza per festeggiare la ricorrenza. L’appuntamento è per la sera di venerdì 26 maggio all’oratorio di San Martino di via Giovanni XXIII a Bovisio Masciago, quando Fratel Ruggero, tutto il direttivo dell’Associazione del Cammino e la comunità parrocchiale ringrazieranno le due studentesse del Nanni Valerntini di Monza, che hanno pensato e disegnato il logo del Cammino e secondi e terzi classificati con i rispettivi disegni. Sarà l’occasione per ringraziare chi si è impegnato per creare il brand che caratterizzerà l’evento di fede del 2025 e per fare una grande festa di lancio delle decine di appuntamenti che costelleranno i mesi della celebrazione. E l’acquisto della casa natale del Beato è ormai a buon punto.