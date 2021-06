Excelsior cinema&teatro cerca nuovi volontari: «Vieni con noi, per vivere il bello» Cassieri, proiezionisti, maschere ma anche volontari pronti a occuparsi dei social media. Ce n’è per tutti i gusti, si possono appendere nuove competenze e si può fare amicizia. Cosa serve? Un po’ di tempo e tanto entusiasmo: bastano due ore al mese. Per gli studenti le attività varranno come crediti scolastici.

Cassieri, proiezionisti, maschere ma anche volontari pronti a occuparsi dei social media. Ce n’è per tutti i gusti e ci si può impegnare per la cultura e il bello ma anche appendere nuove competenze in fatto di cinema e teatro e fare amicizia. Cosa serve per tutto questo? Un po’ di tempo e tanto entusiasmo. Il Circolo culturale don Bosco lancia la sua “recruiting” per volontari della sala della comunità di via San Carlo. L’Excelsior cinema&teatro ha infatti ripreso con nuovo slancio le sue attività in presenza. La squadra dei volontari è partita dal cinema, con la proposta di film in sala, e prosegue ora con la programmazione dell’arena estiva nel parco di Palazzo Arese Borromeo, in partenza domenica 27 giugno. Anche per questo ampio ventaglio di attività, i volontari non bastano mai. Per entrare a fare parte della grande famiglia dell’Excelsior, che da sempre vede impegnate persone di tutte le età, bastano un paio di ore al mese. Tanti sono i giovani che già fanno parte della squadra, pronti ad accoglierne altri. Per gli studenti l’attività svolta varrà anche come credito formativo. Gli interessati possono inviare una mail a [email protected] «Si tratta di una possibilità interessante per tutti coloro che amano la cultura e sono appassionati di cinema e teatro – spiega don Stefano Gaslini, parroco di Santo Stefano e decano -. Donare alla nostra Sala della Comunità qualche ora del proprio tempo libero è anche un modo per donarsi occasioni di crescita e di amicizia: momenti di bellezza, nella condivisione».

Intanto è tutto pronto per la consueta rassegna estiva di “Cinema sotto le stelle”. Importante lo sforzo dei volontari per realizzarla e offrire momenti di svago a due passi da casa. Si parte il 27 giugno con “The father - Nulla è come sembra” e la stupenda interpretazione di Anthony Hopkins e si proseguirà martedì 29 giugno con “Un altro giro”del regista Thomas Vinterberg. L’idea è quella di proporre proiezioni in grado di accompagnare il pubblico per tutta l’estate. L’arena è stata confermata anche con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno. Come ogni anno verranno proposti titoli il martedì e giovedì sera e nel fine settimana. Orario inizio proiezioni 21.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA