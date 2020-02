Sanremo 2020: Bugo lascia il palco mentre canta Morgan, squalificati dal Festival Quello che non t’aspetti succede a notte fonda: Morgan e Bugo sono squalificati dal Festival di Sanremo 2020. Diodato in testa alla classifica della sala stampa davanti a Gabbani e Pinguini tattici nucleari.

Quello che non t’aspetti succede a notte fonda: Morgan e Bugo sono squalificati dal Festival di Sanremo 2020. In scena poco prima delle 2 della quarta serata, Bugo ha improvvisamente lasciato il palco mentre Morgan cantava la canzone “Sincero” ma leggendo un testo diverso da quello già sentito, con frasi apparse contro il socio in scena. Rimasto solo Morgan ha interrotto l’esibizione ed è uscito a sua volta. Lasciando a Amadeus e Fiorello il compito di capirci qualcosa e lasciando aperta la possibilità che i due potessero ripetere l’esibizione. “Chi si è sentito male?”, prova a dire Fiorello prima di ammettere: “Non ho capito niente di quello che è successo”. E in effetti si è capito ben poco.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro... Ma questo sono io”, ha cantato Morgan finché il collega se ne è andato.

El cantante Bugo Morgan ha dejado en plena actuación de 'Sincero' en la 4ª noche del #FestivalDiSanRemo el escenario

Revive el momento en el que deja el escenario de #SanRemo#SanRemo2020 #SanRemo70 #FestivalDiSanRemo2020 #FestivalDiSanRemo70 pic.twitter.com/NOL8MF9MGo — Eurovision Daily (@ESC_Daily) February 8, 2020

Alla fine della scaletta Amadeus ha annunciato la defezione: «Mi dispiace molto considero sia Bugo che Morgan dei grandi artisti, li ho scelti personalmente. Da regolamento Bugo e Morgan sono squalificati dal festival di Sanremo”.

Poco dopo il microfono è passato a Rita Pavone che in un ironico gioco di tempi ha cantato la sua canzone che nel ritornello dice “Niente, qui non succede proprio niente”.



Alla fine la lettura della classifica della quarta serata con i voti della giuria della Sala Stampa: in testa Diodato davanti a Francesco Gabbani e ai lanciatissimi Pinguini tattici nucleari. Nono Achille Lauro che sul palco, dopo Ziggy Stardust, ha interpretato la marchesa Casati Stampa con abito di chiffon e copricapo di piume e cristalli.

La classifica: 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Pinguini Tattici Nucleari 4) Le Vibrazioni 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Rancore 8) Elodie 9) Achille Lauro 10) Irene Grandi 11) Anastasio 12) Raphael Gualazzi 13) Paolo Jannacci 14) Rita Pavone 15) Levante 16) Marco Masini 17) Junior Cally 18) Elettra Lamborghini 19) Giordana Angi 20) Michele Zarrillo 21) Enrico Nigiotti 22) Riki 23) Alberto Urso. Bugo e Morgan squalificati.

