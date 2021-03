Irama (registrato) parte forte al Festival di Sanremo 2021 e il video girato all’Autodromo nazionale Il video delle prove generali per strappare il terzo nella prima classifica generale. E anche per poter finalmente lanciare l’attesa clip della “Genesi del tuo colore” girato all’Autodromo di Monza.

Il video delle prove generali per strappare il secondo posto nella classifica della giuria demoscopica e il terzo nella prima classifica generale. E anche per poter finalmente lanciare l’attesa clip della “Genesi del tuo colore” girato all’Autodromo di Monza. Il Festival di Sanremo di Irama è iniziato in salita, dopo la positività confermata di un collaboratore che ha portato tutto il team in isolamento precauzionale. Ma sembra avere già cambiato marcia.

Mercoledì sera l’artista monzese è stato sul palco con gli altri big anche se in una forma “virtuale” con il video delle prove generali: un’idea del direttore artistico Amadeus accettata dagli altri cantanti in gara e dalle case discografiche.

«Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai che mi hanno permesso di far parte, di partecipare - aveva commentato - Non nascondo la tristezza, una prova generale non è come portare sul palco mesi di lavoro artistico e visivo. Ma sono sicuro che spaccheremo».

E finora sì. “Spacca” soprattutto il video girato all’Autodromo nazionale: un film più che un video musicale e un omaggio, sembra, a “Veloce come il vento” con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha regalato anche la partecipazione di Fausto Leali con Marcella Bella e Gigliola Cinquetti. E la prima classifica generale della gara: Ermal Meta davanti a tutti con Annalisa e Irama sul podio provvisorio.

Giovedì è la serata dedicata alle Cover, il monzese propone Cyrano di Francesco Guccini e anche in questo caso dovrebbe essere utilizzata una prova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA