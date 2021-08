Un difensore bulgaro per il Monza: ufficiale l’arrivo del nazionale Valentin Antov È Valentin Antov il nuovo rinforzo in difesa scelto da Adriano Galliani. Il difensore è nel giro della Nazionale del suo paese.

Valentin Antov è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore bulgaro approda in biancorosso dal Cska Sofia a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Sofia il 9 novembre 2000, è cresciuto nel Cska Sofia con cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, debuttando in prima squadra a 14 anni in Coppa di Bulgaria. Titolare dalla fine della stagione 2017-18 e diventato capitano a soli 20 anni, ha giocato nel Cska fino al febbraio 2021, quando lo ha portato in Italia il Bologna.

Con gli emiliani ha collezionato cinque presenze in Serie A, prima di tornare al Cska, con cui nelle ultime settimane ha disputato anche sei gare dei turni preliminari di Conference League, centrando la qualificazione alla fase a gironi dopo una grande rimonta nell’ultima sfida contro il Viktoria Plzen. Titolare della Bulgaria, vanta 8 presenze con la Nazionale maggiore del suo Paese, che il prossimo 2 settembre affronterà l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali. Indosserà la maglia numero 26.

Altre notizie di mercato. Il difensore Giuseppe Bellusci dovrebbe lasciare il Monza per tornare all’Ascoli. Ufficiale il trasferimento di Nicola Rigoni al Cesena, in prestito per un anno.

