Serie B: tutto esaurito il settore ospiti per il derby Como-Monza La vendita ha aperto alle 16 del 25 marzo, neanche un giro d’orologio e l’Ac Monza ha informato “che i 500 biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio Sinigaglia di Como per la gara Como-Monza di domenica 3 aprile sono esauriti”.

Erano cinquecento e sono evaporati nello spazio di mezzora. Sono già esauriti i biglietti disponibili per i tifosi del Monza per il derby con il Como, allo stadio Sinigaglia. La vendita ha aperto alle 16 del 25 marzo, neanche un giro d’orologio e l’Ac Monza ha informato “che i 500 biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio Sinigaglia di Como per la gara Como-Monza di domenica 3 aprile sono esauriti”.

In virtù dell’ultimo decreto legge, il 3 aprile lo stadio tornerà alla capienza del 100 per cento (regola in vigore dall’1 aprile sia all’aperto che al chiuso). Quindi: “Non ci saranno altri biglietti in vendita per settore ospiti”.

Il derby è stato segnalato dall’Osservatorio nazionale come partita a rischio e per questo per i residenti nella provincia di Monza e Brianza non c’erano altri settori a disposizione fuori da quello degli ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA