Serie B: Patrick Ciurria primo rinforzo per l’attacco del Monza, ritrova Stroppa È Patrick Ciurria il primo rinforzo del Monza in attacco: arriva dal Pordenone, ha firmato un contratto fino 2024. Ritrova Giovanni Stroppa dopo l’esperienza allo Spezia.

È Patrick Ciurria il primo rinforzo del Monza in attacco: arriva dal Pordenone, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Con i neroverdi ha collezionato 36 presenze con 9 gol ed è stato il miglior assist-man del campionato (11).

Classe 1995, Ciurria aveva esordito tra i professionisti con lo Spezia nel 2013 e ha giocato per tre stagioni consecutive in Serie B. E per alcuni mesi in Liguria il suo allenatore era stato Giovanni Stroppa.

Al Pordenone dal 2017, alla seconda stagione ha vissuto la storica promozione in Serie B: in quattro anni ha collezionato 149 presenze e 23 gol. Complessivamente vanta 95 partite in Serie B con 15 reti.

