Serie B: Monza contro Pordenone senza l’ex Diaw, rientrano Boateng e Balotelli

Per Monza-Pordenon mister Brocchi ritrova Boateng e Balotelli. Non ci saranno invece l’ex di giornata Davide Diaw, squalificato per un turno, Barberis infortunato e Anastasio per scelta tecnica.