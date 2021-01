Serie B: Monza a Lecce con Balotelli ma senza Dany Mota. In attesa di Scozzarella Monza in trasferta a Lecce lunedì con Balotelli e Boateng ma senza Dany Mota (adduttore). In attesa di Matteo Scozzarella, centrocampista in arrivo dal Parma, che sabato ha sostenuto la prima parte delle visite mediche.

In attesa di Matteo Scozzarella, centrocampista in arrivo dal Parma, il Monza si prepara alla trasferta di Lecce in programma lunedì 4 gennaio 2021. Una sfida d’alta classifica tra i biancorossi terzi in risalita e i pugliesi sesti a quattro punti di distanza. Il Lecce è allenato dall’ex serie A Eugenio Corini: tornerà in panchina proprio contro il Monza, dopo il doppio tampone negativo.

Mister Brocchi non avrà Dany Mota per un problema all’adduttore e Paletta per un risentimento muscolare. Convocati: Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Balotelli, Marin, Pirola.

Intanto è attesa nei prossimi giorni la firma di Scozzarella, che nella giornata di sabato ha sostenuto la prima parte delle visite mediche. Classe ’88, nato a Trieste, arriva in Brianza dopo tre stagioni al Parma.

Squadre in campo lunedì alle 16 allo stadio di via del Mare a Lecce, per la 17esima giornata di serie B. Cronaca live della partita in diretta su www.ilcittadinomb.it

