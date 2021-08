Serie B: Luca Marrone al Monza, è l’undicesimo acquisto biancorosso Il Monza ha scoccata l’ultima freccia proprio in chiusura di calciomercato: l’undicesimo e ultimo nuovo acquisto dell’estate è Luca Marrone in arrivo a titolo definitivo dal Crotone. In carriera vanta tre promozioni in Serie A. Ritrova Stroppa.

C’era ancora una freccia all’arco, e il Monza l’ha scoccata proprio in chiusura di calciomercato: l’undicesimo e ultimo nuovo acquisto dell’estate è Luca Marrone in arrivo a titolo definitivo dal Crotone.

Giocatore di grande esperienza e duttilità, centrocampista diventato anche difensore centrale, vanta 72 presenze con 2 gol in Serie A e 105 presenze con 5 reti in Serie B, oltre a 32 partite con un gol nell’Italia Under 21, di cui è stato anche il Capitano.

A Monza ritrova mister Giovanni Stroppa insieme al quale ha centrato la promozione in Serie A col Crotone.

Nato a Torino il 28 marzo 1990, è un prodotto del settore giovanile della Juventus, con cui ha debuttato in Serie A a 19 anni nella stagione 2009-10. Poi Siena (prima promozione in Serie A), di nuovo Juve dove, in tre stagioni, conquista due Scudetti e due Supercoppe italiane, segnando anche un gol in Serie A e debuttando in Champions League.

Nelle stagioni successive in cui cambia ruolo in campo, passando da centrocampista a difensore centrale, gioca in Serie A con le maglie di Sassuolo, Carpi ed Hellas Verona, e nella stagione 2016-17 si trasferisce in prestito allo Zultem Waregem, dove in una stagione vince una Coppa del Belgio. Nel 2018-19 all’Hellas Verona centra la seconda promozione in Serie A. La terza è recente: col Crotone di Stroppa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA