Serie B, la Curva Pieri al Monza: «Basta coi compitini, siate pronti a dieci battaglie» Non mascherano le parole i tifosi della Curva Davide Pieri nel comunicato diffuso alla vigilia di Monza-Reggiana: mancano dieci partite «che devono essere 10 battaglie; battaglie che può combattere solo chi ci crede veramente».

“Sabato abbiamo perso non è il tempo dei processi, ma non possiamo più accettare l’atteggiamento generale delle ultime partite.Basta coi compitini”. Non mascherano le parole i tifosi della Curva Davide Pieri nel comunicato diffuso alla vigilia di Monza-Reggiana: mancano dieci partite, in palio c’è il sogno storico della Serie A per i colori biancorossi e allora la volata della stagione deve essere affrontata col piglio giusto.

“Abbiamo messo sempre davanti l’impegno e la fame di vittoria rispetto alle qualità, ai nomi e alle categorie - scrivono i tifosi - Oggi ci stiamo giocando la stagione del sogno. Sia ben chiaro, continueremo ad amare questi colori sia in caso di avveramento del sogno, sia in caso non dovesse andare bene, aspettiamo dal 1912, c’ eravamo ieri, ci siamo oggi e ci saremo domani. Sabato abbiamo perso non è il tempo dei processi, ma non possiamo più accettare l’atteggiamento generale delle ultime partite. Siamo ancora al secondo posto e restano da giocare 10 partite che devono essere 10 battaglie; battaglie che può combattere solo chi ci crede veramente, chi vuole dare tutto. Vogliamo maglie sudate e fango, vogliamo gli occhi di chi vuole vincerle tutte e dimostrare sul campo ogni minuto la propria voglia di inseguire il sogno. Basta coi compitini. Noi siamo il Monza e dobbiamo dimostrarlo ad ogni partita. Chiediamo che a giocare ci siano solo coloro che se la sentono, solo coloro che sono pronti a 10 battaglie”.

