Serie B: due giocatori del Monza positivi al Covid-19 Sono “completamente asintomatici e in quarantena al domicilio” i due giocatori del Monza risultati positivi al Covid-19. Il resto della squadra si allena, ma resta in ritiro. In forte dubbio l’amichevole col Chiasso.

Due giocatori del Monza sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi cui vengono sottoposti periodicamente. ”Completamente asintomatici - fa sapere la società in una nota - sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore”.

Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi. Come da protocollo il resto della squadra si allena, ma resta in ritiro.

Il Monza sta osservando la sosta del campionato per le nazionali (convocati Lorenzo Pirola nell’Italia Under 20, Mota Carvalho nell’Under 21 portoghese, Gytkjaer nella Danimarca) e riprenderà gli impegni ufficiali il 17 ottobre 2020 con la terza di serie B contro LR Vicenza, alle 14 allo U-Power Stadium.

In forte dubbio l’amichevole di venerdì 9 ottobre a Monzello contro il Chiasso.

