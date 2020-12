Serie B: Boateng tra i convocati per Monza-Virtus Entella, Balotelli in ritiro con la squadra - VIDEO Sono 24 i convocati da mister Cristian Brocchi per il match tra Monza e Virtus Entella, dodicesima giornata di serie B in programma martedì sera al l’U-Power Stadium. Boateng torna disponibile, Balotelli fa gruppo con i compagni.

Boateng ritorna disponibile e Balotelli fa gruppo con i compagni alla vigilia di Monza-Virtus Entella (Chiavari), dodicesima giornata di serie B in programma martedì 15 dicembre alle 21 allo stadio Brianteo U-Power Stadium. Sono 24 i giocatori convocati da mister Cristian Brocchi al termine della rifinitura della vigilia.

Sono indisponibili D’Errico e Paletta, già assenti nella trasferta di Venezia, e l’infortunato più grave Finotto (legamenti ginocchio). Agli ordini del mister ci sono Lamanna, Donati, Rigoni, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer; Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Pirola, Machin.

Mario Balotelli passerà la serata in ritiro con la squadra e martedì ha in programma il pranzo col gruppo insieme a una doppia seduta di allenamento.

Il Monza, reduce dalla vittoria col Venezia in trasferta, è nono nel terzetto a 17 punti con Cittadella e Chievo (in testa Salernitana 23, Empoli 22, Spal 21). Entella è in coda con 5 punti e zero vittorie.

Un solo precedente tra Monza e Virtus Entella tra Serie B e Coppa Italia: nel primo turno di Coppa Italia nell’agosto 2010 con vittoria dei brianzoli per 2-1. Per gli amanti delle statistiche Dany Mota, autore di tre gol negli ultimi sei match di campionato, potrebbe segnare in due match di fila per la prima volta in Serie B.

