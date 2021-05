Playoff di serie B, Galliani fa tappezzare Monzello per caricare il Monza: «Crediamoci» Adriano Galliani, alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di serie B con il Cittadella, ha fatto tappezzare Monzello con un incoraggiamento: “Crediamoci”.

L’impresa è certo difficile, ma non è impossibile. Per il Monza si tratta di vincere giovedì e farlo con tre gol di scarto. Per questo Adriano Galliani, alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di serie B con il Cittadella, ha fatto tappezzare Monzello con un incoraggiamento: “Crediamoci”.

Ac Monza messaggio Adriano Galliani per semifinale ritorno

Nulla di più, su fogli bianchi affissi ovunque: nello spogliatoio, nei corridoi, in lavanderia, in sala riunioni.



Un modo per caricare la squadra dopo il 3-0 subito in trasferta lunedì per un risultato che nessuno in casa biancorossa si sarebbe aspettato: prima sconfitta del Monza contro il Cittadella in cinque incroci di Serie B, dopo tre vittorie e un pareggio.



E il secondo stop consecutivo per la prima volta in stagione.



La partita è giovedì 20 maggio alle 20.45 all’U-Power Stadium. Per il Monza è più che mai decisiva.

