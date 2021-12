Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Festa di Natale per il settore giovanile del Monza tra talent e novità, Galliani: «L’anno prossimo tutti a Monzello» - VIDEO AC Monza Christmas Talent e tante novità per il Monza alla festa di Natale del settore giovanile. Una su tutte: Monzello si allarga per permettere a tutte le squadre biancorosse di allenarsi insieme.

“Tutti a Monzello”. Lo ha detto alla festa di Natale del settore giovanile, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani annunciando l’acquisizione di due nuovi campi che permetteranno a tutto il pianeta biancorosso, dalle under alla prima squadra, di allenarsi tutti insieme.

Nel palazzetto dell’Arena di Monza è andato in scena l’AC Monza Christmas Talent, un vero e proprio talent show colorato di biancorosso che ha visto sfilare tutte le formazioni, prima che della presentazione da parte dello speaker Mauro Dell’Olio, voce del Forum per l’Olimpia Milano, dei giudici: i calciatori del Monza Mario Sampirisi e Gabriel Paletta, il Responsabile del settore giovanile Roberto Colacone, il Responsabile dell’attività di base Angelo Colombo e il coordinatore della tecnica e della fase offensiva dell’agonistica Simone Tiribocchi.

Calcio festa giovanili Ac Monza con Adriano Galliani

Nelle scorse settimane ogni squadra del settore giovanile ha preparato un video in cui ha mostrato tutto il talento dentro e fuori dal campo, che è stato mostrato sui maxischermi dell’Arena di Monza e poi votato dai giudici.

A vincere una sessione di allenamento con la prima squadra sono state le formazioni Under 8 e Monza For Special.

Poi foto di gruppo per tutti e discorso di Adriano Galliani che ha annunciato la grande novità: dalla prossima stagione Monzello avrà due campi in più, e spogliatoi per tutte le 13 formazioni del settore giovanile.

