Calcio serie B: Monza-Reggina in diretta LIVE dalle 16 su ilcittadinomb.it Nel pomeriggio di sabato 28 fischio d’inizio del match al U-Power Stadium di Monza: i biancorossi cercano la quarta prestazione positiva consecutiva contro i calabresi che occupano la quattordicesima posizione in classifica

Il Monza in campo nel pomeriggio, dalle 16, contro la Reggina: il match del U-Power Stadium sarà in diretta live su ilcittadino.mb con aggiornamenti continui dal campo. I biancorossi sono reduci nelle ultime tre gare da due vittorie, con Cittadella e Frosinone, e un pareggio con il Pordenone e occupano la nona posizione in classifica con 10 punti. I calabresi sono invece quattordicesimi con 7 punti. Questa la probabile formazione del Monza (4-3-1-2); 1 Lamanna; 2 Donati, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 7 Boateng; 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All. Brocchi. A disp.: 12 Sommariva, 22 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 32 Lepore, 5 Fossati, 10 D’Errico, 21 Armellino, 28 Colpani, 99 Machin, 24 Maric, 77 Marin

