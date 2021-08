Calcio, parte la Serie B: esordio del Monza domenica 20 contro la Reggina Riparte il campionato di calcio di Serie B: il Monza vuole fortemente la promozione in A. Esordio domenica pomeriggio contro la Reggina.

Un campionato che cresce di livello e competitività anno dopo anno: questa è la Serie B. La 90esima edizione porta in dote le più grandi novità degli ultimi decenni: l’introduzione del Var per tutta la stagione e l’innovazione rappresentata dalla Goal line technology. Ci saranno come sempre tanti giovani, il 37,07% sono infatti Under 23 di cui il 69,7% italiani (percentuale che sale al 72 se si considerano tutte le età), a dimostrazione del grande sforzo che la Serie B compie per il sistema, per la crescita e la formazione dei talenti che poi vanno a costruire l’ossatura delle Nazionali giovanili per poi affacciarsi sui grandi palcoscenici della Serie A e della Nazionale maggiore.

Parma, Monza e Benevento tenteranno l’assalto alla Serie A, ma dovranno sicuramente fare i conti con Spal, Crotone e Brescia, che hanno costruito delle importanti rose. La sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla Ternana di mister Lucarelli che ha stupito tutti eliminando in Coppa Italia il Bologna per 5-4. Ad aprire le danze sarà questa sera, venerdì 20 agosto, un vero e proprio big match: Frosinone-Parma. Da una parte Fabio Grosso, alla prima sulla panchina dei ciociari, dall’altra l’esordiente Enzo Maresca.

Giovanni Stroppa, allenatore dei biancorossi

Proprio i crociati, retrocessi dalla massima serie, si sono rinforzati con giocatori di grande qualità ed esperienza del calibro di Buffon e Vazquez. Al Benito Stirpe ci sarà poi nel pre partita una cornice d’eccezione con il presidente Balata che taglierà il nastro tricolore, l’inno italiano cantato dal soprano Halyna Tupis del conservatorio di Frosinone, il tutto preceduto da uno spettacolo delle cheerleaders e dall’ingresso in campo di 20 bambini con le maglie dei club della Serie B. Sabato altre due gare: il Pordenone, rinforzatosi molto sul mercato, ospiterà il neopromosso Perugia, mentre il Vicenza di Di Carlo sarà ospite del Cittadella. Domenica il resto delle gare con tante partite che si prennunciano parecchio interessanti a partire delle 18 con Reggina-Monza, sfida tra due squadre che hanno grandi ambizioni e che, come accaduto nelle ultime due stagioni, si sono rinforzate parecchio: gli amaranto in avanti si affidano a Galabinov, mentre i brianzoli a Ciurria. Sempre allo stesso orario esordio in campionato della mina vagante Ternana, che si affida alla coppia Falletti-Donnarumma, che ospita il Brescia che nei giorni scorsi ha ufficializzato i colpi Palacio e Leris.

Luca Caldirola, volto nuovo della difesa del Monza

Alle 20.45 il resto delle gare: l’Ascoli ospita il ripescato Cosenza (al posto del Chievo), l’ambizioso Benevento sfiderà al Vigorito la neopromossa Alessandria, il Lecce farà visita alla Cremonese, il Crotone affronta il neopromosso Como ed infine la Spal ospiterà un’altra neopromossa, il Pisa. Tante belle formazioni e diverse società con grande tradizione si sfidano nei campi di tutta Italia, l’obiettivo è per tutte lo stesso: un posto nella prossima Serie A.

Il vero colpo del Monza, Mattia Valoti

Per quanto riguarda il Monza, la squadra di mister Stroppa affronta la per la 25ª volta in Serie B, per un bilancio di 12 vittorie dei calabresi, compresa l’ultima dello scorso marzo, cinque dei brianzoli e sette pareggi. Il Monza prende parte al campionato di Serie B per la 40ª volta nella sua storia; tra le squadre del torneo 2021/2022, soltanto il Brescia (63, compreso il campionato 2021/22) conta più partecipazioni alla competizione rispetto ai biancorossi. I brianzoli hanno vinto soltanto una delle ultime 14 sfide di esordio in Serie B: quella del settembre 1992, in casa, contro il Bari (1-0). In trasferta, invece, i brianzoli non vincono la prima giornata di campionato cadetto dal settembre 1965, quando si imposero per 1-0 contro l’Alessandria; da allora, tre pareggi e otto sconfitte.

