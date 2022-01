Calcio, amichevole per il Monza contro l’Alessandria. Mercato: dal Crotone è arrivato Molina Salvatore Molina è il nuovo rinforzo del Monza, arriva dal Crotone. Domenica 9 gennaio i biancorossi giocheranno un’amichevole contro l’Alessandria.

A meno di una settimana dal big match di Benevento (in programma giovedì 13, ore 20.30), giocatori del Monza si sono ritrovati per un allenamento mattutino agli ordini di mister Giovanni Stroppa e del suo staff. Attivazione motoria e lavoro atletico nella prima parte, prima di dedicarsi al pallone con esercitazioni tecniche e tattica di gruppo. Sabato 8 gennaio c’è stato un altro allenamento, alla vigilia del test di domenica 9 alle 15.30, a porte chiuse, contro l’Alessandria all’U-Power Stadium.

A Monzello, e in gruppo, in questi giorni si è visto anche Andrea Favilli. Arrivato dal Genoa in chiusura mercato, l’attaccante si era infortunato il 13 settembre, con rottura del metatarso e successiva operazione, senza nemmeno mai esordire in biancorosso. Pochi minuti disputati in stagione invece per Barillà prima della lesione al tendine d’Achille che lo terrà fuori ancora per qualche giorno, ma anche il centrocampista calabrese è quasi pronto al rientro. E così rimane in lista infortunati di lungo corso il solo Scozzarella, anche se il gruppo non è ancora al completo (a qualche calciatore è stato concesso un supplemento di vacanze) e soprattutto ne andranno misurate le condizioni fisico atletiche dopo la sosta forzata per quarantene varie e gli allenamenti in solitaria.

Capitolo mercato: la società di via Ragazzi del ’99 ha già tesserato il trequartista Gaston Ramirez, svincolato di lusso visto gli ultimi anni con particolare profitto alla Sampdoria, ed è ormai definito anche l’arrivo di Salvatore Molina dal Crotone. Il trentenne di Garbagnate Milanese arriva da una convincente stagione d’esordio in Serie A e da un periodo difficile in B con i calabresi, dei quali ha indossato anche la fascia di capitano per sette gare quest’anno. Mediano di centrocampo oppure esterno a tutta fascia, sicuramente è un ottimo rinforzo.

