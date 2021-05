Ac Monza, incontro tra Galliani e mister Brocchi: “Decisioni nei prossimi giorni” Adriano Galliani e Cristian Brocchi si sono incontrati e si sono confrontati sul futuro dell’Ac Monza: “Nei prossimi giorni verranno prese decisioni insieme e qualunque siano, saranno condivise da entrambe le parti”

Un incontro in mattinata in cui le parti si sono confrontate sul futuro dell’Ac Monza: da una parte la società nella persona di Adriano Galliani, dall’altra il mister Cristian Brocchi.

“Questa mattina si sono incontrati Adriano Galliani e Cristian Brocchi - recita una nota del club del 26 maggio - È stata fatta una disamina della stagione, in un clima cordiale, tra l’Amministratore Delegato e l’allenatore con cui c’è un legame affettivo importante da parte della proprietà e del club. Nei prossimi giorni verranno prese decisioni insieme e qualunque siano, saranno condivise da entrambe le parti”.

Nulla è ancora deciso per la panchina, o almeno nulla di ancora ufficiale. Nei giorni scorsi, complice l’eliminazione in semifinale di playoff e l’addio al sogno della Serie A mai nascosto durante l’anno, l’addio al mister che siede sulla panchina biancorossa dal 2018 in Serie C sembrava certo.

